Центрбек Манчестер Сіті міг завершити кар'єру в сезоні-2024/25

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 14:48
Центрбек Манчестер Сіті міг завершити кар'єру в сезоні-2024/25
Джон Стоунз
Getty images

Центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз всерйоз думав про завершення кар'єри в сезоні-2024/25 у віці 31 років.

Слова англійця наводить ESPN.

"Минулий сезон був настільки важким для мене, що я думав про те, щоб залишити футбол. Я не хотів бути професіоналом, мені це все набридло. Постійно робити все, що від тебе залежить – це дуже важко", – розповів Стоунз.

Зазначимо, що минулого сезону захисник мав проблеми зі здоров'ям, зокрема він пропустив загалом понад 200 днів через проблеми з коліном та підколінним сухожиллям.

Цього сезону центрбек зіграв шість матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах – без результативних дій. Портал Transfermarkt оцінює Джона у 25 млн євро. 

Раніше повідомлялось, що "містяни" підготували для Стоунза новий контракт.

Чемпіонат Англії, АПЛ Завершення кар'єри Манчестер Сіті Стоунз

Манчестер Сіті

