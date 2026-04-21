Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті відпустить захисника збірної Англії вільним агентом

Олег Дідух — 21 квітня 2026, 13:26
Джон Стоунз
Getty Images

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Стоунза з Манчестер Сіті діє до кінця червня поточного року. Клуб вирішив не пропонувати 31-річному англійцеві нову угоду.

Агент Стоунза вже розпочав пошуки нового клубу для гравця. Послуги захисника були запропоновані кільком неназваним італійським клубам. Раніше повідомлялося про те, що Джон може повернутися у свій колишній клуб, Евертон.

Стоунз виступає за Манчестер Сіті з літа 2016 року. У поточному сезоні взяв участь лише у 15 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість захисника наразі оцінюється в 15 мільйонів євро.

Останні новини