Манчестер Сіті відпустить захисника збірної Англії вільним агентом

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Стоунза з Манчестер Сіті діє до кінця червня поточного року. Клуб вирішив не пропонувати 31-річному англійцеві нову угоду.

Агент Стоунза вже розпочав пошуки нового клубу для гравця. Послуги захисника були запропоновані кільком неназваним італійським клубам. Раніше повідомлялося про те, що Джон може повернутися у свій колишній клуб, Евертон.

Стоунз виступає за Манчестер Сіті з літа 2016 року. У поточному сезоні взяв участь лише у 15 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість захисника наразі оцінюється в 15 мільйонів євро.