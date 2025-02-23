Асисти Батагова та Зубкова допомогли Трабзонспору перемогти в чемпіонаті Туреччини

Гравці Трабзонспора Арсеній Батагов та Олександр Зубков відзначилися гольовими передачами у матчі 25 туру турецької Суперліги проти Газіантепа (3:2).

Батагов, Зубков, а також Данило Сікан вийшли у стартовому складі своєї команди. І саме результативні дії українців принесли господарям поля перевагу у два голи за підсумком першого тайму.

На 45+2 хвилині Батагов виграв верхову боротьбу після подачі зі штрафного. Центрбек скинув м'яч головою на Сімона Банза, який точним ударом відкрив рахунок.

GOL | Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK



⚽️ 45+2' Simon Banza pic.twitter.com/YZYNbL9Xq6 — anlık Goller (@golsensorgol2) February 23, 2025

А через кілька хвилин Зубков, виконуючи штрафний удар майже з лицевої лінії, покатив під удар Едіну Віща. М'яч після рикошету опинився у сітці воріт гостей друге за матч.

GOL | Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK



⚽️ 45+6' Edin Visca pic.twitter.com/5KUMCmM4gn — anlık Goller (@golsensorgol2) February 23, 2025

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Сікан, який на відміну від земляків не записав на свій рахунок ані гол, ані асист, провів на полі 80 хвилин. Зубков та Батагов у свою чергу провели гру від свистка до свистка.

Після 23 зіграних турів Трабзонспор посідає восьме місце чемпіонату Туреччини, заробивши 32 очки.

Нагадаємо, що минулого тижня Арсеній Батагов відзначився автоголом у важливому матчі клубу з Трабзона проти Бешикташа.