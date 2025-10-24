Нульова нічия в Рівному. Огляд матчу УПЛ Верес – Зоря
УПЛ
У п’ятницю, 24 жовтня, відбувся матч десятого туру УПЛ сезону-2025/26 між Вересом і Зорею. Голів глядачі так і не побачили – поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Огляд матчу
Чемпіонат України – Премʼєр-ліга
10 тур, 24 жовтня
Верес: Горох, Корнійчук, Вовченко, Ципот, Стамуліс, Харатін, Куція (Протасевич 50), Бойко (Кучеров 72), Веслі (Нонго 72), Айдін (Шарай 72), Тарануха.
Зоря: Сапутін, Жуніор Рейс (Маткевич 75), Яньїч, Жордан, Пердута, Вантух, Попара (Мічин 46), Кушніренко (Дришлюк 75), Слесар (Саленко 75), Анджушич, Будківський.
Попередження: Попара 39, Вовченко 47, Будківський 47, Стамуліс 59, Дришлюк 86.
Вилучення: Корнійчук 46.