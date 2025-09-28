Розгромна поразка Руха від Шахтаря: огляд матчу УПЛ

У неділю, 28 вересня, у Львові відбувся матч сьомого туру УПЛ між Рухом і Шахтарем. Команда Арди Турана здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0, яка дозволила донецькому клубу вийти в лідери турнірної таблиці чемпіонату.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

28 вересня, 7 тур

Рух – Шахтар 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Мейрелліш, 0:2 – 31 Педріньйо, 0:3 – 49 Педріньйо, 0:4 – 90 Ісаке

Рух: Герета, Лях (Ясінський 83), Холод, Слюбик, Копина, Едсон Фернандо (Бойок 86), Слюсар (Рунич 57), Клайвер (Алмазбеков , Притула, Квасниця (Райляну 57), Фал

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля (Вінісіус Тобіас 71), Педріньйо (Феррейра 86), Бондаренко, Ісакі, Марлон Гомес (Назарина 65), Криськів (Очеретько 64), Мейрелліш (Швед 65)

Попередження: 56 – Мейрелліш, 59 – Лях, 62 – Марлон Гомес, 62 – Слюбик, 69 – Конопля

Раніше відбувся ще один матч туру, в якому Металіст 1925 обіграв Колос.