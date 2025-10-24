Друга поспіль перемога новачка. Огляд матчу УПЛ Олександрія – Епіцентр

У п’ятницю, 24 жовтня, відбувся матч десятого туру УПЛ сезону-2025/26 Олександрія – Епіцентр. Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0, яка стала для команди Сергія Нагорняка другою поспіль та сумарною третьою в елітному дивізіоні української першості.

Огляд матчу

Чемпіонат України – Премʼєр-ліга

10 тур, 24 жовтня

Олександрія – Епіцентр 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Хоакініте

Олександрія: Долгий – Скорко, Кампос, Боль, Огарков (Ндіка, 84) - Енріке (Мишньов, 46), Шостак (Кулаков, 73), Булеца (Хуссейн, 73), Да Сільва Жонатан, Цара (Козак, 46) – Кастільйо

Епіцентр: Білик – Климець, Ніл, Мороз, Танчик (Супряга, 19) – Ліповуз, Запорожець (Савчук, 90), Сіфуентес (Борячук, 90), Миронюк, Кирюханцев – Сидун (Беженар, 57)