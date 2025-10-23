Мусіала відновив тренування після важкої травми
Джамал Мусіала
Instagram Джамала Мусіали
Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала провів перше тренування після жахливого перелому ноги.
Про це повідомив журналіст Ніко Ліннер.
Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу з ПСЖ в 1/4 фіналу КЧС-2025 Мусіала покинув поле на ношах після зіткнення з голкіпером Джанлуїджи Доннаруммою.
У результаті обстежень, у німецького гравця виявили перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба.
Минулого сезону на рахунку Джамала 21 гол і 8 асистів у 44 матчах у всіх турнірах. Контракт із Баварією діє до літа 2030 року.
Раніше повідомлялось, що форвард Баварії Гаррі Кейн перевершив досягнення Мессі та Роналду.