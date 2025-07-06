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Підозра на перелом: стали відомі деталі травми Мусіали

Олександр Булава — 6 липня 2025, 00:34
Підозра на перелом: стали відомі деталі травми Мусіали
Джамал Мусіала
Instagram Джамала Мусіали

У півзахисника мюнхенської Баварії Джамала Мусіали підозра на перелом малогомілкової кістки.

Про це повідомляє Sky Sport.

Наприкінці першого тайму матчу з ПСЖ в 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу Мусіала покинув поле на ношах після зіткнення з голкіпером Джанлуїджи Доннаруммою. 

Гравця одразу доставили до лікарні. У нього підозра на перелом малогомілкової кістки.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі спортивний лікар Дмитро Бабелюк, імовірно на гравця чекатиме операція з метою відновлення структури суглоба та звʼязок, а потім розпочнеться робота над реабілітацією і відновленням стабільності та міцності суглоба.

Орієнтовно, відновлення від такої травми займе 3-4 місяці.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі мюнхенський клуб зазнав мінімальної поразки та покинув турнір. Свій останній матч за клуб зіграв Томас Мюллер.

Баварія Джамал Мусіала

Джамал Мусіала

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