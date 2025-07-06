Підозра на перелом: стали відомі деталі травми Мусіали

У півзахисника мюнхенської Баварії Джамала Мусіали підозра на перелом малогомілкової кістки.

Про це повідомляє Sky Sport.

Наприкінці першого тайму матчу з ПСЖ в 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу Мусіала покинув поле на ношах після зіткнення з голкіпером Джанлуїджи Доннаруммою.

Гравця одразу доставили до лікарні. У нього підозра на перелом малогомілкової кістки.

🚨🚨 Jamal #Musiala is already on his way to hospital. According to our information, there is suspicion of a fibula fracture.



Get well soon, @JamalMusiala 🙏🏼@kerry_hau @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/OaIVkab3We — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 5, 2025

Як повідомив у своєму Telegram-каналі спортивний лікар Дмитро Бабелюк, імовірно на гравця чекатиме операція з метою відновлення структури суглоба та звʼязок, а потім розпочнеться робота над реабілітацією і відновленням стабільності та міцності суглоба.

Орієнтовно, відновлення від такої травми займе 3-4 місяці.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі мюнхенський клуб зазнав мінімальної поразки та покинув турнір. Свій останній матч за клуб зіграв Томас Мюллер.