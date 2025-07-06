Підозра на перелом: стали відомі деталі травми Мусіали
У півзахисника мюнхенської Баварії Джамала Мусіали підозра на перелом малогомілкової кістки.
Про це повідомляє Sky Sport.
Наприкінці першого тайму матчу з ПСЖ в 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу Мусіала покинув поле на ношах після зіткнення з голкіпером Джанлуїджи Доннаруммою.
Гравця одразу доставили до лікарні. У нього підозра на перелом малогомілкової кістки.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі спортивний лікар Дмитро Бабелюк, імовірно на гравця чекатиме операція з метою відновлення структури суглоба та звʼязок, а потім розпочнеться робота над реабілітацією і відновленням стабільності та міцності суглоба.
Орієнтовно, відновлення від такої травми займе 3-4 місяці.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі мюнхенський клуб зазнав мінімальної поразки та покинув турнір. Свій останній матч за клуб зіграв Томас Мюллер.