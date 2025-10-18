"Хочу бути як Мессі з Роналду": Гаррі Кейн – супергерой Баварії, що забиває гол через кожні 57 хвилин

Ніхто від початку футбольного сезону-2025/26 не забиває голи регулярніше за Гаррі Кейна.

18 у 10 матчах – це законно взагалі?

Лише Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Ерлінг Голанд в своїх найкращих сезонах демонстрували схожі цифри.

При цьому Кейн ще й найбільше в кар’єрі асистує, створює моменти та відходить в оборону так глибоко, як не робив цього ще не ніколи.

Чемпіон розповідає про феномен англійця, який віднайшов найкращу версію себе за кордоном у 32 роки.

***

"Це точно найкращий мій початок сезону за всі часи. Секрет? Та я просто почуваюся дуже добре. Я вже кілька років тут, в Мюнхені, і поза футболом життя стабілізувалося. Дружина й діти щасливі, це допомагає. Фізично я в хорошому стані, а ментально – у тому віці, коли маю купу досвіду. І ще я схвильований, бо граю за команду, яка створює багато моментів, і я знаю, що коли вони виникатимуть в мене – я заб’ю".

Свіже інтерв’ю Гаррі Кейна видає в ньому дуже впевнену в собі людину.

Це не завжди було так.

Промах з пенальті у півфіналі чемпіонату світу в Катарі назавжди з Кейном.

Як, зрештою, і безтрофейні сезони в Тоттенгемі, і важкий старт кар’єри, коли Гаррі витурили з академії Арсенала, а шлях в основу "Шпор" довелося прокладати через оренди. Свій перший "клубний" гол він забив за Лейтон Орієнт в 3-му дивізіоні.

Зараз їх вже 399.

Former Arsenal assistant academy manager Roy Massey -



“When I see Harry (Kane) now I can’t help but to think back to when he was a starry-eyed 12-year-old, sat with his mum and dad in my office as I told him he wasn’t quite up to the standard we were looking for. Next thing,… pic.twitter.com/3JXat3srhT — Doc (@karthikadhaigal) April 15, 2023

Понад те, з травня у шафі Гаррі медаль чемпіона Німеччини-2025 – його перша доросла командна нагорода.

Переїзд до Мюнхена за 95 млн у 2023-му викликав питання, але в підсумку виправдав себе для всіх:

"Баварію в усій Європі знають як один з найсильніших клубів; постійного претендента на перемогу в ЛЧ. Я хотів випробувати себе на цьому рівні, і мені це подобається".

***

А німці-то в якому захваті!

Гаррі тільки-но почав третій сезон в Бундеслізі, а вже став лише 19-м в історії, хто забив за Баварію понад 100 голів.

Ще ніхто в ХХІ столітті не відзначався в топлігах так часто. Роналду в Мадриді та Голанд в Манчестері витратили на першу сотню голів по 105 матчів, а Кейн вклався в 104.

В Бундеслізі Кейн примудрився забити 70 голів в 67 турах.

У нього тут вже 9 хет-триків – це 7-й найкращий результат в історії німецького футболу; при тому кожен з топ-6 зіграв в Бундеслізі щонайменше на 250 матчів більше за Кейна.

Гаррі наколотив останні 20 голів в чемпіонаті за 742 хвилини, що швидше за історичне досягнення Ліонеля Мессі в Ла Лізі (749).

⚡⚡ Fastest players to reach 100 goals in Europe’s top five leagues:



Harry Kane | Bayern Munich

▪️ 100 goals in 104 games



Erling Haaland | Man City

▪️ 100 goals in 105 games



Cristiano Ronaldo | Real Madrid

▪️ 100 goals in 105 games



Luis Suárez | Barcelona

▪️ 100 goals in 120… pic.twitter.com/yB16PsPAZw — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 27, 2025

Після завершення клубного чемпіонату світу Кейн забив 9 з 10 команд, з якими зустрічався. Вистояв лише Аугсбург, але з ним Кейн віддав 2 асисти.

Та що там, ніхто в цілій Європі не забив більше за нього після його переходу в Баварію!

Сьогодні у мюнхенців матч проти Боруссії – так-от усі гравці Дортмунда разом узяті забили з літа лише на гол більше за одного Гаррі.

По щирості, це більше фантастику нагадує, ніж цифри реальної людини.

***

І ще несподіваніші методи, якими Кейн їх досягнув.

Ви, певно, пам’ятаєте, як Кріштіану в Реалі еволюціонував з організатора атак у їхнє вістря, ледь не вбивши цим кар’єру Каріма Бензема.

Так-от Кейн – феноменально! – йде від зворотнього.

Гаррі й раніше любив відійти вглиб на позицію десятки, а з літа прописався там остаточно. Подивіться на цю теплову мапу; тут добре видно, як Кейн діє по всьому полю, опускаючись аж на власну половину, щоб отримувати паси від Мануеля Ноєра.

Теплова мапа Кейна в сезоні-2025/26, espn.co.uk

Це дуже виснажливо для нападника в 32 роки; Гаррі доводиться бігати по 10-10,5 км за гру.

Разом з тим, він її для Баварії і творить.

У порівнянні з минулим сезоном його кількість пасів вперед зросла із 3,67 до 5,00 за матч; Гаррі став виконувати більше дій, що призводять до ударів (з 3,36 до 8,32). Сумарна відстань його передач вперед зросла із 36 метрів за 90 хвилин до 67. Величезний ривок і за очікуваними асистами – з 0,21 до 0,81.

Кейн віддає гольовий пас з позиції півзахисника, espn.co.uk

"Мусіяла травмувався, мені довелося трохи змінити роль...

Його відсутність дозволила мені грати глибше. Використовувати свої якості для того, щоб розвертати гру, пасувати вперед і вриватися до чужого штрафного ніби на паузі".

Бідний Джамал! І як тепер повертати його до основного складу?

"Пізні вривання" Кейна вже стали сенсацією в Європі. Захисники до них не готові, і Гаррі постійно застає зненацька то їх, то опорників, розстрілюючи ворота з 20-22 метрів.

В жодному топклубі такого нема.

Кейн виступає десяткою у початковій фазі атаки, запускаючи флангами Луїса Діаса, Сержа Гнабрі чи Майкла Олізе, а вже за 10-15 секунд, коли м’яч біля воріт, добігає до них останнім і завершує атаку, яку сам же й розпочав.

***

Для Баварії такий Гаррі – це шанс.

Загалом-то з менеджментом у мюнхенців наразі все слабко, і комедія імені Ніколаса Джексона у дедлайн лише підкреслила проблему.

Як, зрештою, і недоречний сарказм Карл-Гайнца Румменігге щодо Ніко Вольтемаде в Ньюкаслі.

Баварія перестала бути мрією для молодих німців, які все частіше задивляються на АПЛ. Феєрія Кейна маскує цю проблему і дозволяє ФК Голлівуд думати навіть про ЛЧ.

Матч з Челсі чітко це показав.

Тодд Боелі може купити хоч три склади перспективної молоді, але на тлі Кейна вона виглядає насамперед молоддю, а вже тоді – перспективною.

"Ви все бачите самі. Я одне тільки додам: ви погляньте, як він пресингує, як працює без м’яча, щоб повернути його команді. Треба багато й вперто працювати, щоб досягнути цього рівня", – каже Венсан Компані, чиї огріхи в обороні Кейн теж неодноразово прикривав.

Зараз це вже не так актуально – Баварія-бо набрала хід.

Після вересневої паузи на збірні вона розтрощила Гамбург (5:0), Гоффенгайм (4:1), Вердер (4:0), Пафос (5:1), Айнтрахт (3:0) і лише з Челсі обійшлося без розгрому (3:1).

Для Компані надважливо, що Кейн при цьому його поважає, між ними виникла хімія:

"Я думаю, що Венсан мене розкрив. Він фантастичний і як тактик, і як людина. Ми однаково мислимо, коли мова заходить про команду. Він хоче більше гри в один дотик у штрафному. Ми з ним багато говорити про те, як розкрити своє тіло і швидко пасувати. Я відчуваю, що покращився з ним – менше застрягаю з м’ячем і граю плавніше".

Ідеальне відношення. Кейн представляє себе учнем, не випинаючи его, що могло б зруйнувати баланс у роздягальні.

Нікому не легко грати з напівбогом, а саме так бачать Гаррі зараз німецькі трибуни і преса.

***

"Знаєте, в нас дехто каже, що німці сварливі і трохи холодні люди. Але я тут побачив, що в них чудове почуття гумору, і загалом вони прості, люблять скромність і важку працю".

Кейн не приховує, що в Мюнхені йому добре.

Він з захопленням розказує про "повні стадіони людей", "однокласників його дітей, які постійно просять фото", національний баварський одяг.

"Коли я вперше побачив ледерхозени, то подумав, що це буде жахливо. Але насправді вони дуже зручні. Тут це велика традиція, клуб видав мені одні. А от моя дружина купила собі дірндлів і носить їх повністю".

Гравці Баварії щороку відвідують Октоберфест, тож і Кейнів недавно у всьому цьому бачили.

Автентично вийшло.

"За чим сумую? Та не так, щоб сильно...

Хіба хорошого флет-вайт з вівсяним молоком тут нема. І сніг випадає рано, поля для гольфу закриті з жовтня по квітень".

Гаррі вже помалу говорить німецькою, а от його діти "шпрехають" так, ніби вони й не лондонці.

Англія для їхньої родини поки на паузі. Хоча Кейн забив 280 голів за "Шпор", наразі він заперечує усі чутки про камбек:

"Не знаю, чи це колись відбудеться. Мені дуже добре тут. Я назавжди фанат Тоттенгема, але відкритий до чесних переговорів з Баварією щодо нової угоди".

Ще б пак.

Він стільки років гарував за "Шпор" – і нічого, а тут... Як гора з пліч.

Понад усе Гаррі зараз нагадує Енді Маррея у 2012 році, який тільки-но виграв домашню Олімпіаду і одразу почав показувати найкращий теніс в житті.

Ну, і ще пригадується документалка Amazon "Все або нічого: Тоттенгем Готспур", куди потрапила розмова Кейна з Жозе Моурінью тет-а-тет в 2020 році.

"Коли ти граєш за такий клуб, як Тоттенгем, – значить, ти граєш добре. Ми всі граємо добре, і я теж. Але я хочу грати як Мессі та Роналду", – сказав тоді Гаррі.

Не всі сприйняли його серйозно; жартів і мемів вистачало.

І даремно.

То була не мрія, а план.