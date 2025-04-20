Жиру забив свій перший гол у МЛС
Зірковий французький форвард Олів’є Жиру забив свій перший гол у МЛС.
Це трапилося в ніч на 20 квітня у матчі регулярного чемпіонату проти Портленда, який завершився бойовою нічиєю 3:3. На 45 хвилині Жиру вразив ворота суперника ударом зі штрафного. М’яч влетів у ворота від перекладини.
Для того, щоби забити свій перший гол у МЛС, Жиру знадобилося 20 матчів. 38-річний француз перейшов у Лос-Анджелес влітку 2024 року з Мілана на правах вільного агента.
Для Жиру це сумарно третій гол за Лос-Анджелес у всіх турнірах. До цього він по разу забив у 2024 році у Кубку ліги та Відкритому кубку США.
У складі Лос-Анджелеса на лаві запасних весь матч провів українець Артем Смоляков. Раніше повідомлялося про те, що головний тренер команди Стів Черундоло покине свою посаду наприкінці сезону.