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Жиру забив свій перший гол у МЛС

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 10:22
Жиру забив свій перший гол у МЛС
Олів'є Жиру
x.com/LAFC

Зірковий французький форвард Олів’є Жиру забив свій перший гол у МЛС.

Це трапилося в ніч на 20 квітня у матчі регулярного чемпіонату проти Портленда, який завершився бойовою нічиєю 3:3. На 45 хвилині Жиру вразив ворота суперника ударом зі штрафного. М’яч влетів у ворота від перекладини.

Для того, щоби забити свій перший гол у МЛС, Жиру знадобилося 20 матчів. 38-річний француз перейшов у Лос-Анджелес влітку 2024 року з Мілана на правах вільного агента.

Для Жиру це сумарно третій гол за Лос-Анджелес у всіх турнірах. До цього він по разу забив у 2024 році у Кубку ліги та Відкритому кубку США.

У складі Лос-Анджелеса на лаві запасних весь матч провів українець Артем Смоляков. Раніше повідомлялося про те, що головний тренер команди Стів Черундоло покине свою посаду наприкінці сезону.

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