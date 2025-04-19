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Клуб українця з МЛС залишиться без тренера наприкінці 2025 року

Олексій Погорелов — 19 квітня 2025, 08:57
Стів Черандоло
Стів Черандоло
ФК Лос-Анджелес

Головний тренер ФК Лос-Анджелес Стів Черандоло залишить свою посаду після завершення сезону МЛС 2025 року.

Про це було оголошено на сайті американського клубу.

46-річний фахівець вирішив повернутися до Німеччини, де він провів усі 15 років своєї ігрової кар'єри (у Ганновері) та почав тренерську.

"Для мене велика честь бути головним тренером ЛАФК. Після довгих роздумів і обговорень з моєю сім'єю ми прийняли рішення, що наприкінці цього року ми повернемося до Німеччини.

Я люблю Лос-Анджелес і ЛАФК, але цей крок в інтересах моєї сім'ї, навіть якщо він в кінцевому підсумку забере нас від команди, міста, організації та фан-бази, яку я з гордістю представляю.

Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої роботи з гравцями, тренерами та персоналом, щоб зробити сезон 2025 року успішним, оскільки ми продовжуємо боротися за виграш трофеїв", – заявив Черандоло.

Стів Черандоло очолив ФК Лос-Анджелес у січні 2022 року, ставши всього другим головним тренером в історії клубу.

Він став першим тренером в історії МЛС, який виграв "Щит вболівальників" (перемога в регулярному сезоні) і Кубок МЛС у своєму першому сезоні (2022 рік).

Нагадаємо, що у лютому цього року склад Лос-Анджелеса поповнив Артем Смоляков, захисник молодіжної збірної України.

Лос-Анджелес США Україна МЛС Артем Смоляков

Лос-Анджелес

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