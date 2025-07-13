Легенда збірної Аргентини відзначив голом повернення у Росаріо Сентраль
Ексфутболіст Реала, Ювентуса та збірної Аргентини Анхель Ді Марія забив у першому ж матчі після повернення до рідного Росаріо Сентраль.
Влучний удар вінгера з пенальті дозволив команді врятуватись від поразки Годой Крусу (1:1).
Нагадаємо, саме з Росаріо Ді Марія перебрався до Бенфіки у 2007 році, звідки вже розпочав свій європейський шлях.
Напередодні Анхель разом з Бенфікою поступився Челсі в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.
Разом з "орлами" він завершив чемпіонат Португалії на другому місці, відставши від лідируючого Спортинга на 2 очки, а також зазнав поразки від "левів" у фіналі Кубку.
Зазначимо, що сьогодні вночі експартнер Ді Марії по збірній Аргентині Ліонель Мессі відзначився черговим дублем в МЛС. Ці голи дозволили форварду оновити власний рекорд.