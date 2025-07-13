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Легенда збірної Аргентини відзначив голом повернення у Росаріо Сентраль

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 10:00
Легенда збірної Аргентини відзначив голом повернення у Росаріо Сентраль
Анхель Ді Марія
х.com/RosarioCentral

Ексфутболіст Реала, Ювентуса та збірної Аргентини Анхель Ді Марія забив у першому ж матчі після повернення до рідного Росаріо Сентраль.

Влучний удар вінгера з пенальті дозволив команді врятуватись від поразки Годой Крусу (1:1).

Нагадаємо, саме з Росаріо Ді Марія перебрався до Бенфіки у 2007 році, звідки вже розпочав свій європейський шлях.

Напередодні Анхель разом з Бенфікою поступився Челсі в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Разом з "орлами" він завершив чемпіонат Португалії на другому місці, відставши від лідируючого Спортинга на 2 очки, а також зазнав поразки від "левів" у фіналі Кубку.

Зазначимо, що сьогодні вночі експартнер Ді Марії по збірній Аргентині Ліонель Мессі відзначився черговим дублем в МЛС. Ці голи дозволили форварду оновити власний рекорд.

Росаріо Анхель Ді Марія

Анхель Ді Марія

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