Досвід, який залишиться назавжди: Трубін – про поразку від Челсі в 1/8 фіналу КЧС-2025

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував поразку від Челсі (1:4) в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, зазначивши, що цей турнір дав досвід, який залишиться назавжди.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Наш фінальний матч на Клубному чемпіонаті світу був довгим та важким. Дякую всім, хто був поруч – це відчувалось. Цей турнір дав досвід, який залишиться назавжди", – написав Трубін.

Матч було перервано за чотири хвилини до завершення основного часу через загрозу блискавки, а після його поновлення рахунок зрівняв Анхель Ді Марія.

Втім, у додатковий час "сині" довели справу до перемоги, забивши три голи у ворота українця.