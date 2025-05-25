Бенфіка без Трубіна програла Спортингу у фіналі Кубку Португалії

Бенфіка українського голкіпера Анатолія Трубіна не змогла стати володарем Кубку Португалії сезону 2024/25.

У фіналі турніру "орли" з рахунком 1:3 поступилися Спортингу. Зазначимо, що сам Трубін цей поєдинок провів на лаві запасних, а ворота Бенфіки у цьому матчі захищав 22-річний Самуель Соареш. Він виходив на поле в усіх 6 попередніх матчах команди Бруну Лаже в Кубку Португалії, пропустивши у них лише один гол, але цього разу магія не спрацювала.

Бенфіка після голу Кокджу вела у рахунку майже до фінального свистка, однак вже на останній, 10-й доданій до другого тайму хвилині примудрилася привезти на свої ворота пенальті, який реалізував Дьокереш.

Гра перейшла в екстратайми, і вже у першій 15-хвилинці Гардер забив у ворота Соареша другий м'яч. Ще один гол "леви" провели у другій 15-хвилинці, коли відзначився Трінкау.

Бенфіка так і не змогла врятуватися та програла, а Анатолій Трубін залишився без другого для себе трофею у складі клубу.

Зазначимо, що Анатолій у поточному розіграші Кубку Португалії не провів на полі жодної хвилини. Сумарно на рахунку 23-річного українця 47 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 48 голів і 19 разів відстояв "на нуль".

Зазначимо, що поки в українського голкіпера лише один трофей в Португалії –Кубок португальської ліги, де українець став справжнім героєм, відбивши пенальті у післяматчевій серії 11-метрових, де "орли" того разу "левів" обіграли.

Кубок Португалії з футболу

Фінал, 25 травня

Бенфіка – Спортинг 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 47 Кокджу, 1:1 – 90+11 Дьокереш (пен), 1:2 – 99 Гардер, 1:3 – 120+1 Трінкау

Нагадаємо, у суботу, 17 травня, відбулися матчі 34 туру португальської Пріймейри, за підсумками якого чемпіоном першості також став Спортинг.