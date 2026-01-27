Ді Марія обрав найкращого з-поміж Мессі та Роналду

37-річний вінгер Росаріо Сентраль Анхель Ді Марія поділився думками про протиставлення Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Його слова передає AS.

Колишній аргентинський гравець мадридського Реала та ПСЖ, який грав в одних командах з обома суперзірками, відзначив неймовірну працездатність португальця, але першість все ж віддав своєму земляку.

"З точки зору професіоналізму, Кріштіану є безперечним лідером. Його спосіб роботи, самовіддача, прагнення завжди бути кращим у боротьбі з Лео були дуже похвальними, але він потрапив в епоху Мессі, що значно ускладнило досягнення його мети".

На ствердження, що він завжди ставив Мессі на перше місце, Ді Марія відповів:

"Справа в тому, що Роналду був повністю відданий роботі та прагненню бути першим, але Мессі, попиваючи мате в роздягальні, демонстрував, що має дар від Бога бути найкращим".

Нагадаємо, що одвічне протистояння Роналду – Мессі в Іспанії закінчилось у 2018 році, коли Кріштіану перебрався із мадридського Реала у туринський Ювентус.

Наразі Роналду феєрить за саудівський Аль-Наср, за який вже провів 126 матчів (110 голів та 22 асисти). Португалець впевнено йде до позначки у 1000 м'ячів. До неї йому залишилось лише 40 результативних ударів.

Мессі ж грає за океаном. У футболці Інтер Маямі Ліонель вже відіграв 88 ігор (77 голів і 44 результативні передачі).

Нещодавно повідомлялось, що туринський Ювентус програв суд у справі щодо заборгованої зарплати для Роналду.