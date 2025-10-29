Голи Ваната та Циганкова принесли перемогу: огляд матчу Констансія – Жирона

Жирона на виїзді обіграла Констансію, представника Терсери Федерасьйон (п'ятий дивізіон Іспанії), у межах 1/64 фіналу Кубку Іспанії.

Перемогу жиронцям принесли українські гравці Владислав Ваната та Віктор Циганков, які забили вирішальні голи в додатковий час.

Огляд матчу

Кубок Іспанії

1/64 фіналу, 28 жовтня

Констансія – Жирона 2:3 (0:1, 1:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 39 Стуані, 1:1 – 77 Сосіас, 1:2 – 103 Циганков, 1:3 – 107 Ванат, 2:3 - 120 Жарді

Після гри аналітичний портал SofaScore оцінив дії гравців на полі і визнав Владислава Ваната найкращим футболістом поєдинку.