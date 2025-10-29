Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ванат став найкращим гравцем матчу Констансія – Жирона в Кубку Іспанії

Станіслав Лисак — 29 жовтня 2025, 00:02
Ванат став найкращим гравцем матчу Констансія – Жирона в Кубку Іспанії
Владислав Ванат
Getty Images

Нападник Жирони Владислав Ванат отримав найвищу оцінку за гру проти Констансії з 5 дивізіону Іспанії в межах 1/64 Кубку України.

Ванат вийшов на заміну на 75 хвилині, відзначився забитим голом та асистом на Віктора Циганкова, за що отримав від аналітичного порталу SofaScore оцінку 8,1.

Циганков, який з'явився на полі на 59 хвилині, окрім голу віддав 2 ключові передачі на партнерів та заробив один штрафний, заробивши 7,2 бала.

Ворота Жирони в цій грі захищав воротар молодіжної збірної України Владислав Крапивцов. Український кіпер здійснив два сейви та отримав оцінку 6,5.

Для Циганкова ця результативна дія стала першою з 15 серпня, коли він віддав гольову передачу в грі проти Райо Вальєкано.

Ванат забив свій дебютний гол у Кубку Іспанії, а загалом це його третій м'яч у складі Жирони.

Кубок Іспанії Віктор Циганков Владислав Ванат

Владислав Ванат

Жирона з голами Циганкова та Ваната здобула перемогу у Кубку Іспанії
Розклад матчів українців: Ванат та Циганков зіграють в Кубку Іспанії, Брентфорд Ярмолюка спробує вибити кривдника МЮ
Ла Ліга. Жирона Циганкова та Ваната не втримала вольову перемогу над Ов’єдо, Вільярреал переграв Валенсію
Ванат і Циганков отримали низькі оцінки за матч проти Ов’єдо
Циганков і Ванат – у основі Жирони на матч проти Ов’єдо

Останні новини