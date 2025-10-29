Ванат став найкращим гравцем матчу Констансія – Жирона в Кубку Іспанії

Нападник Жирони Владислав Ванат отримав найвищу оцінку за гру проти Констансії з 5 дивізіону Іспанії в межах 1/64 Кубку України.

Ванат вийшов на заміну на 75 хвилині, відзначився забитим голом та асистом на Віктора Циганкова, за що отримав від аналітичного порталу SofaScore оцінку 8,1.

Циганков, який з'явився на полі на 59 хвилині, окрім голу віддав 2 ключові передачі на партнерів та заробив один штрафний, заробивши 7,2 бала.

Ворота Жирони в цій грі захищав воротар молодіжної збірної України Владислав Крапивцов. Український кіпер здійснив два сейви та отримав оцінку 6,5.

Для Циганкова ця результативна дія стала першою з 15 серпня, коли він віддав гольову передачу в грі проти Райо Вальєкано.

Ванат забив свій дебютний гол у Кубку Іспанії, а загалом це його третій м'яч у складі Жирони.