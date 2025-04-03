Чотирилапий у шоці: Роналду привітався з котом перед тренуванням Аль-Насра
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився милим вчинком, який завірусився у соцмережах.
Португальський футболіст потрапив в об'єктиви камер, поспішаючи на тренування саудівської команди, але, побачивши на вулиці кота, вирішив із ним привітатися.
Кріштіану сказав пухнастому "мяу", на що отримав аналогічну відповідь. Футболіст посміхнувся, ще раз звернувшись до котика, та зайшов у будівлю.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 40-річного форварда 19 голів і 3 результативні передачі у 24 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Аль-Насра може залишити клуб через конфлікт із Кріштіану Роналду.