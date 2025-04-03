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Чотирилапий у шоці: Роналду привітався з котом перед тренуванням Аль-Насра

Богдан Войченко — 3 квітня 2025, 11:53
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Чотирилапий у шоці: Роналду привітався з котом перед тренуванням Аль-Насра

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився милим вчинком, який завірусився у соцмережах.

Португальський футболіст потрапив в об'єктиви камер, поспішаючи на тренування саудівської команди, але, побачивши на вулиці кота, вирішив із ним привітатися.

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Кріштіану сказав пухнастому "мяу", на що отримав аналогічну відповідь. Футболіст посміхнувся, ще раз звернувшись до котика, та зайшов у будівлю.

@tntsportsbr "Eu acho que vi um gatinho"! 😂 😹 Crédito: @alnassr #tiktokesportes #cristianoronaldo #cr7 #alnassr ♬ original sound - TNT Sports Brasil

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 40-річного форварда 19 голів і 3 результативні передачі у 24 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Аль-Насра може залишити клуб через конфлікт із Кріштіану Роналду.

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