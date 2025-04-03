Чотирилапий у шоці: Роналду привітався з котом перед тренуванням Аль-Насра

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився милим вчинком, який завірусився у соцмережах.

Португальський футболіст потрапив в об'єктиви камер, поспішаючи на тренування саудівської команди, але, побачивши на вулиці кота, вирішив із ним привітатися.

Читайте також : Відео Підкорює геймерскі простори: Роналду став ігровим персонажем японського файтингу

Кріштіану сказав пухнастому "мяу", на що отримав аналогічну відповідь. Футболіст посміхнувся, ще раз звернувшись до котика, та зайшов у будівлю.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 40-річного форварда 19 голів і 3 результативні передачі у 24 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Аль-Насра може залишити клуб через конфлікт із Кріштіану Роналду.