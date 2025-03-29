Екстренер Мілана може залишити Аль-Наср через конфлікт з Роналду

Головний тренер Аль-Насра Стефано Піолі може залишити клуб через конфлікт із Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Sportitalia.

Фахівець очолив клуб Саудівської Аравії восени 2024 року і майже одразу почали виникати конфліктні ситуації із головною зіркою Аль-Насра.

Ситуацію погіршують результати команди, які залишають бажати кращого. Наразі команда посідає лише третю сходинку в чемпіонаті, відстаючи від Аль-Іттіхада, який лідирує, на 10 очок.

Цікаво, що ситуацією можуть скористатись Рома та Мілан, які не проти повернути тренера в Італію.

Перед тим, як очолити Аль-Наср, Піолі працював саме у Мілані, із яким ставав чемпіоном країни в сезоні-2021/22.

Раніше повідомлялось, що Роналду встановив унікальний рекорд збірної Португалії.