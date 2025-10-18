Українська правда
41-річна легенда ПСЖ і Челсі забив переможний гол ножицями на 98-й хвилині матчу чемпіоната Бразилії

Богдан Войченко — 18 жовтня 2025, 19:43
Легендарний бразильський захисник Тіаго Сілва, якому вже 41 рік, доводить, що вік це лише цифра. У матчі 28-го туру Серії А між Флуміненсе та Жувентуде ветеран забив фантастичний переможний гол на 98-й хвилині зустрічі!

Після навісу в штрафний майданчик Сілва ефектно пробив через себе, відправивши м’яч просто у сітку воріт суперника. Гол викликав справжнє шаленство на трибунах легендарної Маракани, де й відбувався матч.

Завдяки цьому влучному удару Флуміненсе здобув важливу перемогу з рахунком 1:0, а Сілва ще раз підтвердив, що залишається прикладом професіоналізму, характеру й любові до футболу навіть після сорока.

Після 28 турів команда займає 7-ме місце в таблиці бразильської Серії А і продовжує боротьбу за місце в континентальних турнірах.

Раніше повідомлялося, що колишня зірка Челсі брутально зніс на тренуванні легендарну футболістку лондонського клубу.

