Дієго Коста знову у своєму стилі: зніс легенду жіночої Челсі під час тренування перед благодійним матчем

Колишній форвард Челсі Дієго Коста знову став зіркою соцмереж, і, як завжди, через свою скандальну поведінку.

Під час тренування перед благодійним матчем легенд Челсі проти Ліверпуля іспанець жорстко збив легенду жіночої команди "синіх" Джемму Девісон, буквально знісши її з ніг.

Інцидент потрапив на відео, яке миттєво стало вірусним у TikTok. На кадрах видно, як Коста намагається перехопити м’яч, а Девісон захищає його корпусом, і раптом іспанець з усього розмаху влітає у суперницю.

Diego Costa is not real 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/on8vElyped — george (@StokeyyG2) October 16, 2025

Поруч із цим моментом у кадр потрапив і Джон Террі, який жартома вигукнув: "Жовта картка для Дієго!" – натякаючи на репутацію нападника, який за часів гри в Лондоні встиг отримати 30 попереджень у 120 матчах.

Раніше повідомлялося, що екснападник Челсі потрапив у скандал, граючи за молодіжну команду Греміо проти. Форвард не стримав емоцій і почав бійку з 19-річним гравцем суперника.