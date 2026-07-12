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Рекордсмен Шахтаря пропустить старт сезону через травму

Сергій Шаховець — 12 липня 2026, 12:18
Рекордсмен Шахтаря пропустить старт сезону через травму
Мохамаду Канте
ФК Шахтар Донецьк

Нападник Шахтаря Мохамаду Канте не зможе взяти участь у повноцінній підготовці команди до нового сезону через ушкодження.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 19-річний гамбійський форвард отримав травму після першого тренування у складі молодіжної команди Шахтаря U-21. Канте відчув дискомфорт у ділянці привідного м'яза.

Медичне обстеження показало, що футболісту знадобиться від шести до восьми тижнів на відновлення. Через це нападник пропустить літній етап підготовки та не зможе допомогти команді на старті сезону.

Очікується, що Канте зможе повернутися до тренувань у загальній групі не раніше вересня, коли завершиться курс лікування та реабілітації.

У минулому сезоні гамбійський форвард став найкращим бомбардиром юнацького чемпіонату України. На його рахунку 28 голів у 28 матчах, що стало абсолютним рекордом турніру.

Влітку Шахтар підписав новий контракт із Канте, розрахований на п'ять років.

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