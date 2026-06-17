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Жеребкування Ліги чемпіонів: визначилися пари другого раунду кваліфікації

Сергій Шаховець — 17 червня 2026, 14:12
Жеребкування Ліги чемпіонів: визначилися пари другого раунду кваліфікації
УЄФА

У середу, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

На цій стадії немає жодного представника України, адже донецький Шахтар розпочне турнір одразу з основного етапу.

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграють 28 команд: 24 клуби потрапили до сітки Шляху чемпіонів, ще чотири – до Шляху представників ліг.

Команди, які зазнають поразки на стадії другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, продовжать виступи у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Шлях чемпіонів

  • М'єльбю (Швеція) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Інтер д'Ескальдес (Андорра)
  • Тре Фіорі (Сан-Марино) / Ларн (Північна Ірландія) – Црвена Звезда (Сербія)
  • Сабах (Азербайджан) / Нью-Сейнтс (Уельс) – Вардар (Північна Македонія) / КуПС (Фінляндія)
  • Клаксвік (Фарерські острови) / Біссен (Люксембург) – Жальгіріс Каунас (Литва) / Дріта (Косово)
  • Оргус (Данія) – Лех (Польща)
  • Арарат-Вірменія (Вірменія) / Рига (Латвія) – Флоріана (Мальта) / Шемрок Роверс (Ірландія)
  • Борац (Боснія і Герцеговина) / Левськи (Болгарiя) – Вітебськ (Білорусь) / Університатя Крайова (Румунія)
  • Омонія (Кіпр) – Кайрат (Казахстан) / Сутьєска (Чорногорія)
  • Тун (Швейцарія) – Динамо Загреб (Хорватія)
  • Вікінгур" Рейк'явік (Ісландія) / Дьєр (Угорщина) – Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)
  • Флора (Естонія) / Іберія 1999 (Грузія) – Слован Братислава (Словаччина)
  • Петрокуб (Молдова) / Егнатія (Албанія) – Целє (Словенія)

Шлях представників ліг

  • Фенербахче (Туреччина) – Гурнік Забже (Польща)
  • Штурм (Австрія) – Гартс (Шотландія)

Перші поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 21 та 22 липня, а матчі-відповіді – 28 та 29 липня.

Раніше повідомлялося про потенційних суперників Полісся та ЛНЗ у Лізі конференцій.

Ліга чемпіонів жеребкування

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