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Фенербахче з дебютним голом Грінвуда обіграв Штурм у кваліфікації ЛЧ, перемога Орхуса

Олег Дідух — 5 серпня 2026, 23:12
Фенербахче з дебютним голом Грінвуда обіграв Штурм у кваліфікації ЛЧ, перемога Орхуса

У середу, 5 серпня, відбулися ще два матчі в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Данський Орхув вдома мінімально обіграв азербайджанський Сабах.

У іншому матчі ігрового дня Фенербахче вдома переміг австрійський Штурм. На 45-й хвилині своїм першим голом за стамбульський клуб відзначився іменитий англійський вінгер Мейсон Грінвуд.

Ліга чемпіонів, кваліфікація, третій раунд
Перші матчі, 5 серпня

Орхус (Данія) – Сабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Богере, 2:0 – 63 Богере, 2:1 – 66 Сіміч

Фенербахче (Туреччина) – Штурм (Австрія) – 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Таліска, 2:0 – 45 Грінвуд

У вівторок, 4 вересня, Ліон програв Спарті, а Динамо Загреб розгромив Жальгіріс.

Ліга чемпіонів Фенербахче

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