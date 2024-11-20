Бразилія втратила очки, асист Мессі допоміг Аргентині обіграти Перу у відборі на ЧС-2026

У ніч з 19 на 20 листопада відбулися 5 матчів відбору на ЧС-2026 у Південній Америці.

Аргентина мінімально здолала Перу. Ліонель Мессі віддав результативну передачу на Лаутаро Мартінеса. Чинні чемпіони Мундіалю після 12 матчів мають 25 очок і лідирують у таблиці.

Бразилія не зуміла переграти Уругвай. На гол Федеріко Вальверде "селесао" відповіли точним ударом від вінгера Фламенго Жерсона.

Еквадор обіграв Колумбію, що дозволило піднятися на третє місце.

Відбір на ЧС-2026 – КОНМЕБОЛ

12 тур, 20 листопада

Аргентина – Перу 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Мартінес (55)

Бразилія – Уругвай 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Вальверде (55), 1:1 – Жерсон (62)

Колумбія – Еквадор 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Валенсія (7)

Болівія – Парагвай 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Вака (15), 1:1 – Альмірон (71), 2:1 – Мігеліто (80), 2:2 – Енсісо (90+1)

Чилі – Венесуела 4:2 (3:2)

Голи: 0:1 – Саваріно (13), 1:1 – Варгас (20), 1:2 – Рамірес (22), 2:2 – Рінкон (29, авт), 3:2 – Сепеда (38), 4:2 – Сепеда (47)

Нагадуємо, в Європі пройшли матчі 6 туру Ліги націй. З результатами можна ознайомитися ТУТ.