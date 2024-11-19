Збірна України втримала результат у грі з Албанією, Чехія здолала Грузію у 6 турі Ліги націй

У вівторок, 19 листопада, відбулися дев'ять матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги націй-2024/25.

У Дивізіоні А Німеччина з 14 очками виграла групу 3, попри те, що на останніх хвилинах втратила перемогу над Угорщиною. Паралельна гра у цьому квартеті завершилась нічиєю Нідерландів та Боснії й Герцеговини. "Помаранчеві" з 9 балами в активі стали другими.

Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу. Виграла групу команда Чехії, яка вдома здолала Грузію.

Туреччина несподівано поступилась Чорногорії та втратила можливість вийти напряму в Лігу А. Ситуацією скористався Вельс, який вдома обіграв Ісландію та зміг посісти перше місце у групі 4.

Варто відзначити покер 26-річного нападника Віктора Дьокереша у поєдинку з Азербайджаном.

Ліга націй-2024/25 6 тур, 18 листопада Дивізіон А, група 3

Боснія і Герцеговина – Нідерланди 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Броббі, 1:1 – 64 Демірович

Угорщина – Німеччина 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Нмеча, 1:1 – 90+9 Собослай (пен)

Дивізіон B, група 1

Албанія – Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Зінченко, 0:2 – 10 Яремчук, 1:2 – 75 Байрамі

Чехія – Грузія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Шульц, 2:0 – 24 Гложек, 2:1 – 60 Мікаутадзе

Дивізіон B, група 4

Вельс – Ісландія 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 8 Гудйонсен, 1:1 – 32 Каллен, 2:1 – 45+1 Каллен, 3:1 – 65 Джонсон, 4:1 – 79 Вілсон

Чорногорія – Туреччина

Голи: 1:0 – 29 Крстович, 1:1 – 37 Їлдіз, 2:1 – 45 Крстович, 3:1 – 73 Крстович

Дивізіон С, група 1

Словаччина – Естонія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 72 Стрелец

Швеція – Азербайджан 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 10 Кулусевскі, 2:0 – 26 Дьокереш, 3:0 – 37 Дьокереш, 4:0 – 57 Кулусевскі, 5:0 – 58 Дьокереш, 6:0 – 70 Дьокереш

Дивізіон D, група 2

Мальта – Андрорра 0:0

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня Ліги націй, де зустрічалися Хорватія та Португалія, а також Іспанія зі Швейцарією.