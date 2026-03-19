Віцепрезидент УАФ: Уже незабаром оголосимо місто та стадіон фіналу Кубку України

Олександр Булава — 19 березня 2026, 21:23
УАФ

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Артем Стоянов розповів про вибір міста, який прийме фінал Кубку України у 2026 році.

Його слова передає УАФ.

"Вже скоро ми офіційно оголосимо місто та стадіон. Поки тримаємо інтригу. Лише вчора ми дізнались четвертого півфіналіста. А ми враховуємо географію команд, що можуть грати у фіналі, коли обираємо стадіон. Також зважаємо на інші фактори, в першу чергу – це безпека та комфорт для вболівальників.

У наш час в Україні непросто планувати наступний день, а тут мова про травень. Але вже є певні напрацювання і скоро виконавчий комітет УАФ розгляне питання і ухвалить фінальне рішення", – розповів Стоянов.

Напередодні відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубку України з футболу. Базові дати проведення ігор 21 – 23 квітня.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є Шахтар. "Гірники" минулого сезону здолали Динамо у фіналі в серії пенальті.

Українська асоціація футболу (УАФ) Кубок України з футболу

