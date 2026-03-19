Віцепрезидент УАФ: Уже незабаром оголосимо місто та стадіон фіналу Кубку України

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Артем Стоянов розповів про вибір міста, який прийме фінал Кубку України у 2026 році.

"Вже скоро ми офіційно оголосимо місто та стадіон. Поки тримаємо інтригу. Лише вчора ми дізнались четвертого півфіналіста. А ми враховуємо географію команд, що можуть грати у фіналі, коли обираємо стадіон. Також зважаємо на інші фактори, в першу чергу – це безпека та комфорт для вболівальників.

У наш час в Україні непросто планувати наступний день, а тут мова про травень. Але вже є певні напрацювання і скоро виконавчий комітет УАФ розгляне питання і ухвалить фінальне рішення", – розповів Стоянов.