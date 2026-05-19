Чернігів – Динамо: прогноз на фінал Кубку України

Денис Іваненко — 19 травня 2026, 17:05
Чернігів – Динамо, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на фінальний поєдинок Кубку України з футболу, в якому зустрічатимуться Чернігів і Динамо

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є кияни, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,11. Нічия – 8,00. Звитяга представника Першої ліги – 26,00.

На підсумковий тріумф Чернігова в турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 13,00, а на Динамо – 1,02.

Поєдинок відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру підопічні Ігоря Костюка здолали Буковину. Чернігів же в серії пенальті пройшов Металіст 1925.

