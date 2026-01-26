Українська правда
Віцепрезидент Полісся пояснив причини провалу українських клубів у єврокубках

Катерина Лисянська — 26 січня 2026, 14:59
Віцепрезидент житомирського клубу Полісся Олександр Хацкевич вважає, що ключовою проблемою вітчизняних команд на міжнародній арені є дефіцит індивідуального класу гравців.

Наставника цитує Український Футбол.

"Одне слово майстерності. Загального командного устрою. Є бажання, імпульс, але якщо немає майстерності, то, на жаль, не буде й результату. Сьогодні всі навчилися перебудовуватися тактично, функціонально бути готовими, але все одно, щоб досягати результату, потрібен клас", – пояснив Хацкевич.

Цього сезону Полісся завершило свій шлях у єврокубках у четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій, двічі поступившись італійській Фіорентині (0:3, 2:3).

Наразі єдиним представником України, який продовжує виступи на міжнародній арені, залишається донецький Шахтар. "Гірники" готуються до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, що нещодавно центральний захисник Полісся Данило Безкоровайний став гравцем азербайджанського Сумгаїта.

