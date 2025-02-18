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Вальверде: Бути капітаном Реала – велика честь

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 14:28
Вальверде: Бути капітаном Реала – велика честь
Федеріко Вальверде
Getty images

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував свій статус віцекапітана команди.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Бути капітаном Реала – велика честь для мене, велика гордість. Це дуже приємний тиск. Я продовжую навчатись у всіх капітанів цього клубу та завойовувати повагу", – розповів Вальверде.

Окрім того, уругваєць розповів про своє ставлення щодо нестандартних тактичних рішень Анчелотті.

"Грати на правому фланзі? Немає проблем. Я доступний для команди та Анчелотті на будь-якій позиції", – резюмував Федеріко.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Раніше стало відомо, що на тлі скандалу з арбітрами, представники "вершкових" провели зустріч з суддівською колегією.

Вальверде Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Вальверде

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