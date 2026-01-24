Українська правда
Ви серйозно? Сімеоне емоційно захистив Альвареса на тлі критики від журналіста

Микола Літвінов — 24 січня 2026, 20:58
Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне відповів на сумніви щодо форми свого форварда Хуліана Альвареса.

Його слова передає Goal.

Під час пресконференції перед грою з Мальоркою журналіст запитав Сімеоне, чи варто вболівальникам досі вірити в нападника. Це питання викликало бурхливу реакцію тренера:

"Серйозно? Ви серйозно мене про це питаєте? Правда в тому, що Хуліан Альварес говорить сам за себе – своїм ім'ям, своїм авторитетом і кар'єрою, яку він побудував, чи не так?", – висловив свою думку аргентинський фахівець.

25-річний Альварес, придбаний у Манчестер Сіті за 75 млн євро +20 млн бонусами, за цей сезон має в активі 7 голів та 3 асисти у Ла Лізі, але наразі гравець продовжує дев'ятиматчеву безгольову серію в чемпіонаті.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що ексфорвард Сіті зацікавив лондонські Арсенал та Челсі.

