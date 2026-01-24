Ви серйозно? Сімеоне емоційно захистив Альвареса на тлі критики від журналіста

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне відповів на сумніви щодо форми свого форварда Хуліана Альвареса.

Його слова передає Goal.

Під час пресконференції перед грою з Мальоркою журналіст запитав Сімеоне, чи варто вболівальникам досі вірити в нападника. Це питання викликало бурхливу реакцію тренера:

"Серйозно? Ви серйозно мене про це питаєте? Правда в тому, що Хуліан Альварес говорить сам за себе – своїм ім'ям, своїм авторитетом і кар'єрою, яку він побудував, чи не так?", – висловив свою думку аргентинський фахівець.

25-річний Альварес, придбаний у Манчестер Сіті за 75 млн євро +20 млн бонусами, за цей сезон має в активі 7 голів та 3 асисти у Ла Лізі, але наразі гравець продовжує дев'ятиматчеву безгольову серію в чемпіонаті.

