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Чемпіон Футбол

Він має піти: легенда МЮ висловився про майбутнє Рашфорда

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 20:58
Руні закликав Рашфорда залишити Манчестер Юнайтед
Маркус Рашфорд
Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував майбутнє Маркуса Рашфорда, який остаточно втратив довіру Рубена Аморіма.

Слова британця передає ESPN.

"Я розмовляв із Маркусом та висловлював свою думку. Йому треба піти з клубу. Що б не відбувалось із ним, із Манчестер Юнайтед, але він вже не той.

Він має залишити команду та почати все з чистого аркуша. Той факт, що твій тренер публічно каже, що ти неправильно тренуєшся – божевілля.

Ця ситуація у Маркуса вже протягом двох років і це дійсно сумно. Дуже сумно", – резюмував Руні.

Зазначимо, що форвард пропустив останні 11 матчів манкуніанців в усіх турнірах через рішення головного тренера команди Рубена Аморіма.

Раніше повідомлялось про інтерес до Рашфорда з боку клубів Саудівської Аравії.

Сам Руні нещодавно був звільнений з аутсайдера Чемпіоншипа через жахливі результати команди.

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