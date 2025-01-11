Легенда Манчестер Юнайтед може стати помічником Моєса в Евертоні
Вейн Руні
Плімут Аргайл
Колишній тренер Бірмінгема та Плімута Вейн Руні може стати помічником Девіда Моєса в Евертоні.
Про це повідомляє Talksport.
Легенда МЮ знаходиться без роботи, після того, як його звільнили з Плімута через незадовільні результати.
Окрім Аргайл, Руні тренував також Бірмінгем, Дербі та Ді Сі Юнайтед.
Зазначимо, що легендарний нападник починав свою кар'єру гравця саме в Евертоні. Окрім того, Вейн повертався до складу "ірисок" після відходу з Манчестер Юнайтед у 2017 році.
Цікаво, що за тренерства Руні Плімут встановив жахливий рекорд Чемпіоншипу – 51 пропущений гол у 23 матчах.
Раніше форвард "червоних дияволів" побив одне з досягнень Вейна.