Вест Гем близький до трансферу захисника Баварії

Англійський Вест Гем є близьким до підписання фулбека Баварії Нуссаїра Мазрауї.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, «молотобійці» заплатять за 26-річного марокканця 16 мільйонів євро з можливістю доплати у 3,5 мільйона бонусами. Наразі тривають переговори щодо особистих умов гравця, якого цього літа пов'язували з низкою клубів, в тому числі з Манчестером Юнайтед.

Мазрауї приєднався до Баварії на правах вільного агента у 2022 році. У минулому сезоні провів 29 матчів у складі німецького гранда у всіх турнірах.

Раніше з'являлась інформація, що Вест Гем має намір підписати захисника Мілана Фікайо Томорі.