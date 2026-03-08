Фулгем вилетів з 1/8 фіналу Кубку Англії від команди Чемпіоншипу
У неділю, 8 березня, заплановані три матчі 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.
У першому матчі ігрового дня Фулгем сенсаційно поступився представнику Чемпіоншипу Саутгемптону з рахунком 0:1. Переможний гол з пенальті у компенсований час забив нападник "святих" Стюарт.
Також сьогодні в межах 1/8 фіналу Кубку Англії Порт Вейл зіграє із Сандерлендом, а Лідс зустрінеться з Норвічем.
Кубок Англії з футболу
1/8 фіналу, 8 березня
Фулгем – Саутгемптон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90+1 Стюарт
Порт Вейл – Сандерленд
Лідс – Норвіч
Напередодні Арсенал здолав Менсфілд, а Манчестер Сіті переграв Ньюкасл у 1/8 фіналу Кубку Англії. Останній матч 5-го раунду турніру буде зіграно у понеділок, 9 березня. У Лондоні зустрінуться Вест Гем та Брентфорд.