Фулгем вилетів з 1/8 фіналу Кубку Англії від команди Чемпіоншипу

У неділю, 8 березня, заплановані три матчі 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.

У першому матчі ігрового дня Фулгем сенсаційно поступився представнику Чемпіоншипу Саутгемптону з рахунком 0:1. Переможний гол з пенальті у компенсований час забив нападник "святих" Стюарт.

Також сьогодні в межах 1/8 фіналу Кубку Англії Порт Вейл зіграє із Сандерлендом, а Лідс зустрінеться з Норвічем.

Кубок Англії з футболу

1/8 фіналу, 8 березня

Фулгем – Саутгемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Стюарт

Порт Вейл – Сандерленд

Лідс – Норвіч

Напередодні Арсенал здолав Менсфілд, а Манчестер Сіті переграв Ньюкасл у 1/8 фіналу Кубку Англії. Останній матч 5-го раунду турніру буде зіграно у понеділок, 9 березня. У Лондоні зустрінуться Вест Гем та Брентфорд.