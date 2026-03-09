Манчестер Сіті зустрінеться з Ліверпулем у чвертьфіналі Кубку Англії: результати жеребкування

У понеділок, 9 березня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії.

Так, центральним протистоянням за вихід у півфінал стане двобій Манчестер Сіті з Ліверпулем.

Водночас чинний лідер АПЛ Арсенал на виїзді зіграє із Саутгемптоном, а Челсі прийматиме Порт Вейл.

Переможець матчу між Вест Гемом та Брентфордом зіграє проти Лідса.

Кубок Англії. Пари 1/4 фіналу

Саутгемптон – Арсенал

Челсі – Порт Вейл

Манчестер Сіті – Ліверпуль

Вест Гем / Брентфорд – Лідс

З результатами 1/8 фіналу можна ознайомитися за цим посиланням.