Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті зустрінеться з Ліверпулем у чвертьфіналі Кубку Англії: результати жеребкування

Олексій Мурзак — 9 березня 2026, 21:50
Манчестер Сіті зустрінеться з Ліверпулем у чвертьфіналі Кубку Англії: результати жеребкування

У понеділок, 9 березня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії.

Так, центральним протистоянням за вихід у півфінал стане двобій Манчестер Сіті з Ліверпулем.

Водночас чинний лідер АПЛ Арсенал на виїзді зіграє із Саутгемптоном, а Челсі прийматиме Порт Вейл.

Переможець матчу між Вест Гемом та Брентфордом зіграє проти Лідса.

Кубок Англії. Пари 1/4 фіналу

  • Саутгемптон – Арсенал
  • Челсі – Порт Вейл
  • Манчестер Сіті – Ліверпуль
  • Вест Гем / Брентфорд – Лідс

З результатами 1/8 фіналу можна ознайомитися за цим посиланням

Кубок Англії

Кубок Англії

Фулгем вилетів з 1/8 фіналу Кубку Англії від команди Чемпіоншипу, Лідс без проблем пройшов Норвіч
Арсенал здолав Менсфілд, Рексем ледь не вибив Челсі, Ман Сіті переграв Ньюкасл у 1/8 фіналу Кубку Англії
Ліверпуль з трьома голами пройшов Вулвергемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії
Порт Вейл вибив Бристоль Сіті та пройшов до 1/8 Кубку Англії
Дедпул і Росомаха в захваті: визначились пари 1/8 фіналу Кубка Англії

Останні новини