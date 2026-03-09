Манчестер Сіті зустрінеться з Ліверпулем у чвертьфіналі Кубку Англії: результати жеребкування
У понеділок, 9 березня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії.
Так, центральним протистоянням за вихід у півфінал стане двобій Манчестер Сіті з Ліверпулем.
Водночас чинний лідер АПЛ Арсенал на виїзді зіграє із Саутгемптоном, а Челсі прийматиме Порт Вейл.
Переможець матчу між Вест Гемом та Брентфордом зіграє проти Лідса.
Кубок Англії. Пари 1/4 фіналу
- Саутгемптон – Арсенал
- Челсі – Порт Вейл
- Манчестер Сіті – Ліверпуль
- Вест Гем / Брентфорд – Лідс
З результатами 1/8 фіналу можна ознайомитися за цим посиланням.