Манчестер Сіті став першою командою в історії, яка четвертий рік поспіль вийшла у фінал Кубку Англії
Манчестер Сіті встановив історичне досягнення в англійському футболі, ставши першою командою, яка чотири роки поспіль виходила до фіналу Кубку Англії.
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
Це досягнення підкорилося команді після перемоги над Саутгемптоном в 1/2 фіналу турніру, який відбувся сьогодні, 25 квітня.
Як відомо, у сезоні 2022/2023 "містяни" у фіналі переграли Манчестер Юнайтед (2:1), наступного сезону "червоні дияволи" взяли реванш (1:2), а у попередній кампанії підопічні Жузепа Гвардіоли зазнали поразки від Крістал Пелас.
У фіналі поточного розіграшу Ман Сіті зустрінеться з переможцем пари Челсі – Лідс, які зіграють завтра, 26 квітня.