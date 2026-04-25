Манчестер Сіті став першою командою в історії, яка четвертий рік поспіль вийшла у фінал Кубку Англії

Олексій Мурзак — 25 квітня 2026, 23:11
Манчестер Сіті встановив історичне досягнення в англійському футболі, ставши першою командою, яка чотири роки поспіль виходила до фіналу Кубку Англії.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Це досягнення підкорилося команді після перемоги над Саутгемптоном в 1/2 фіналу турніру, який відбувся сьогодні, 25 квітня. 

Як відомо, у сезоні 2022/2023 "містяни" у фіналі переграли Манчестер Юнайтед (2:1), наступного сезону "червоні дияволи" взяли реванш (1:2), а у попередній кампанії підопічні Жузепа Гвардіоли зазнали поразки від Крістал Пелас.

У фіналі поточного розіграшу Ман Сіті зустрінеться з переможцем пари Челсі – Лідс, які зіграють завтра, 26 квітня.

Манчестер Сіті здолав Саутгемптон на шляху в фінал Кубку Англії
Манчестер Сіті – Саутгемптон: прогноз букмекерів на матч Кубку Англії
Манчестер Сіті – Саутгемптон: де дивитися півфінал Кубку Англії
Шахтар посперечається з Манчестер Сіті за бразильського бомбардира
Матч Манчестер Сіті – Арсенал встановив рекорд на американському телебаченні

