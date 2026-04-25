Манчестер Сіті став першою командою в історії, яка четвертий рік поспіль вийшла у фінал Кубку Англії

Манчестер Сіті встановив історичне досягнення в англійському футболі, ставши першою командою, яка чотири роки поспіль виходила до фіналу Кубку Англії.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Це досягнення підкорилося команді після перемоги над Саутгемптоном в 1/2 фіналу турніру, який відбувся сьогодні, 25 квітня.

4 - With all coming under Pep Guardiola, Manchester City are the first ever side to reach four consecutive FA Cup finals. Fantastic. pic.twitter.com/JBXgWpvZ2c — OptaJoe (@OptaJoe) April 25, 2026

Як відомо, у сезоні 2022/2023 "містяни" у фіналі переграли Манчестер Юнайтед (2:1), наступного сезону "червоні дияволи" взяли реванш (1:2), а у попередній кампанії підопічні Жузепа Гвардіоли зазнали поразки від Крістал Пелас.

У фіналі поточного розіграшу Ман Сіті зустрінеться з переможцем пари Челсі – Лідс, які зіграють завтра, 26 квітня.