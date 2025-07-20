Вест Гем підписав одного з лідерів Саутгемптона
Кайл Пітер-Вокерс
Вест Гем
Вест Гем оголосив про підписання контракту з фланговим захисником Кайлом Пітером-Вокерсом.
Про це повідомила пресслужба "молотів".
Строки підписаної угоди невідомі, а сам трансфер здійснено на правах вільного агента, оскільки англієць 1 липня став вільним агентом.
Вокер-Пітерс є вихованцем Тоттенгема, за який з 2015 по 2020 рік провів 24 матчі – 1 гол та 5 результативних передач.
З 2020-го захисник захищав кольори Саутгемптона, який цього сезону залишив АПЛ. За цей час Кайл з'явився на полі у 202 матчах, забивши при цьому 7 м'ячів та віддавши 12 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Вест Гем проявляє інтерес до вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.