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Вест Гем підписав одного з лідерів Саутгемптона

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 12:34
Кайл Пітер-Вокерс
Кайл Пітер-Вокерс
Вест Гем

Вест Гем оголосив про підписання контракту з фланговим захисником Кайлом Пітером-Вокерсом.

Про це повідомила пресслужба "молотів".

Строки підписаної угоди невідомі, а сам трансфер здійснено на правах вільного агента, оскільки англієць 1 липня став вільним агентом.

Вокер-Пітерс є вихованцем Тоттенгема, за який з 2015 по 2020 рік провів 24 матчі – 1 гол та 5 результативних передач.

З 2020-го захисник захищав кольори Саутгемптона, який цього сезону залишив АПЛ. За цей час Кайл з'явився на полі у 202 матчах, забивши при цьому 7 м'ячів та віддавши 12 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Вест Гем проявляє інтерес до вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.

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