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Вес Гем підписав найкращого гравця сезону у Чемпіоншипі

Олександр Булава — 4 серпня, 10:31
Вес Гем підписав найкращого гравця сезону у Чемпіоншипі

Нідерландський вінгер Лідса Крісенсіо Саммервілл перейшов у Вест Гем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний гравець підписав 5-річний контракт з опцією продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

У минулому сезоні Саммервілл у 49 матчах за Лідс забив 21 гол та віддав 10 асистсів. Він став найкращим гравцем сезону-2023/24 у Чемпіоншипі.

Зазначимо, що нідерландець є вихованцем Феєнорду, за Лдіс виступав з 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем зацікавлений у підписанні нападника збірної Німеччини та Боруссії Дортмунд Нікласа Фюллькруга.

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