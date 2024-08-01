Вест Гем готує трансфер нападника збірної Німеччини

Вест Гем зацікавлений у підписанні нападника збірної Німеччини та Боруссії Дортмунд Нікласа Фюллькруга.

Про це повідомляє журналіст Флоріана Плеттенберг.

Між сторонами відбулися перші контакти. "Молотобійці" запропонували за трансфер 31-річного нападника 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Боруссія хоче отримати щонайменше 30 млн, Вест Гем наразі не погоджується на таку умови.

У минулому сезоні нападник відіграв 46 матчів в усіх турнірах. На його рахунку 16 голів та 10 результативних передач. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2026-го.

Transfermarkt оцінив гравця в 15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем є близьким до підписання фулбека Баварії Нуссаїра Мазрауї.