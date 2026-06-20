Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Іноді такі ситуації просто необхідні: тренер збірної Швеції – про розгром від Нідерландів на ЧС-2026

Микола Літвінов — 20 червня 2026, 22:51
Іноді такі ситуації просто необхідні: тренер збірної Швеції – про розгром від Нідерландів на ЧС-2026
Грем Поттер
УАФ

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер сказав, що розгром від збірної Нідерландів у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року був необхідною ситуацією, а команді потрібно винести з неї уроки.

Його слова передає ФІФА

"Ми грали проти сильної команди. Вони створювали нам проблеми на флангах. Перший гол був забитий після довгої передачі, з якою ми не впоралися належним чином.

У першому таймі ми почали не дуже вдало. Це один із тих випадків, з яких ми багато чого навчимося. Іноді такі ситуації просто необхідні. Я не думав, що це буде саме такий матч, але нам треба винести з нього уроки".

Нагадаємо, збірна Нідерландів розгромила Швецію 5:1 у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року. Після цієї зустрічі лідерство у таблиці F захопили підопічні Роналда Кумана, а команда Грема Поттера опинилася на другій позиції.

Додамо, що найкращим гравцем цього матчу визнали вінгера збірної Нідерландів та англійського Ліверпуля Коді Гакпо, який відзначився дублем у цьому протистоянні. 

Грем Поттер Збірна Швеції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Грем Поттер

Нам є куди прогресувати: Поттер – про розгромну перемогу Швеції на ЧС-2026
Головний тренер Швеції отримає солідний бонус за вихід на ЧС-2026
Поттер – про перемогу Швеції над Польщею, яка вивела на ЧС-2026: Неймовірний вечір
Поттер – про перемогу над Україною: Кожен був зосереджений і повністю включений у гру
Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Швидкі підсумки матчу Україна – Швеція

Останні новини