Іноді такі ситуації просто необхідні: тренер збірної Швеції – про розгром від Нідерландів на ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер сказав, що розгром від збірної Нідерландів у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року був необхідною ситуацією, а команді потрібно винести з неї уроки.

Його слова передає ФІФА

"Ми грали проти сильної команди. Вони створювали нам проблеми на флангах. Перший гол був забитий після довгої передачі, з якою ми не впоралися належним чином.

У першому таймі ми почали не дуже вдало. Це один із тих випадків, з яких ми багато чого навчимося. Іноді такі ситуації просто необхідні. Я не думав, що це буде саме такий матч, але нам треба винести з нього уроки".

Нагадаємо, збірна Нідерландів розгромила Швецію 5:1 у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року. Після цієї зустрічі лідерство у таблиці F захопили підопічні Роналда Кумана, а команда Грема Поттера опинилася на другій позиції.

Додамо, що найкращим гравцем цього матчу визнали вінгера збірної Нідерландів та англійського Ліверпуля Коді Гакпо, який відзначився дублем у цьому протистоянні.