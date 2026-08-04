Колишня зірка Шахтаря може перейти у Вест Гем

Ізраїльський вінгер Тоттенгема Манор Соломон може продовжити кар'єру у Вест Гемі.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, клуби вже ведуть переговори щодо повноцінного трансферу. Фінансові параметри можливої угоди не називаються.

Соломон перейшов у Тоттенгем влітку 2023 року, проте провів за лондонський клуб лише 6 офіційних матчів у сезоні-2023/24. Після цього відправлявся у оренди в Лідс, Вільярреал і Фіорентину.

Контракт 27-річного гравця збірної Ізраїлю діє до літа 2028 року, трансферна вартість вінгера оцінюється в 8 мільйонів євро. Українським любителям футболу Соломон відомий за виступами за донецький Шахтар у 2018 – 2022 роках.

Напередодні повідомлялося про інтерес Тоттенгема до Віктора Осімхена.