Відомий голкіпер та колишній одноклубник Ярмоленка оголосив про завершення кар'єри

Відомий польський воротар Лукаш Фабіанський оголосив про завершення професійної кар'єри гравця.

Про своє рішення він повідомив у Інстаграм.

"Після стількох незабутніх років настав час закрити найпрекрасніший розділ мого життя. Я прийняв складне рішення завершити футбольну кар'єру воротаря. Але це не прощання. Це тільки початок нової подорожі. Тепер моя місія – повернути футболу те, що він дав мені. Я хочу надихати, розвивати і підтримувати наступне покоління воротарів", – написав Лукас.

Останнім клубом 41-річного воротаря був Вест Гем, який він залишив на початку червня після завершення контракту.

У сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні всього два матчі, у яких пропустив один гол. Загалом за кар'єру польський голкіпер захищав ворота Вест Гема 216 поєдинків, у яких дозволив забити суперникам 290 м'ячів та 53 рази залишив ворота недоторканними.

Протягом чотирьох років поляк виступав пліч-о-пліч з Андрієм Ярмоленком у складі "молотобійців". Разом із командою Лукаш став переможцем Ліги конференцій у кампанії-22/23. Також свого часу Фабіанський захищав в АПЛ кольори Арсенала та Суонсі.

Крім цього, Фабіанські провів 57 поєдинків за збірну Польщі, я яких пропустив 45 голів та 24 рази відстояв на нуль.

Напередодні повідомлялося, що відомий англійський рефері Ентоні Тейлор ухвалив рішення завершити свою кар'єру судді у віці 47 років.