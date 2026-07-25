Аль-Хіляль за 55 млн фунтів підписав вінгера Вест Гема

Саудівський Аль-Хіляль оголосив про перехід нідерландського вінгера Вест Гема Кріcенсіо Саммервілла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 24-річного нідерландця склала 55 млн фунтів, ще 10 млн фунтів передбачено як бонуси.

Раніше інтерес до гравця проявляла римська Рома, яка була готова запропонувати за нього лише 46 мільйонів євро.

У минулій кампанії Саммервілл взяв участь у 34 матчах за "молотобійців", відзначившись 7 голами та 3 результативними передачами. Втім, це не врятувало лондонців, які посіли 18-те місце в Прем'єр-лізі та вибули до Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося про інтерес Аль-Хіляля до нападника Баварії та збірної Англії Гаррі Кейна.