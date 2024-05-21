Мілько: Минай — дуже весела команда
Центральний півзахисник ковалівського Колоса Вадим Мілько вважає ужгородський Минай дуже веселою командою в Українській Прем'єр-лізі, оскільки він уже зробив багато камбеків.
Його слова передає УПЛ-ТБ.
"Поразка є поразка. Однак треба робити висновки та рухатись далі. Ніхто не віддавав ініціативу. Це заслуга Минаю, що ми сіли трохи нижче.
Ми дивились ігри закарпатців. Багато камбеків Минай зробив у цьому чемпіонаті. Це дуже весела команда, граюча, швидкісна. Ми готувались серйозно, але поразка...
Минай переміг, бо їм, певно перемога була необхідніша. Нам також, бо ми в такому становищі. Утім Минай заслужив цю перемогу, з чим і вітаю їх", — сказав футболіст.
Нагадаємо, Минай вирвав перемогу над Колосом у 29 турі УПЛ, двічі поступаючись по ходу зустрічі. Наразі ужгородська команда посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці та має шанси опинитися в зоні перехідних матчів.