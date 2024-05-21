Мілько: Минай — дуже весела команда

Центральний півзахисник ковалівського Колоса Вадим Мілько вважає ужгородський Минай дуже веселою командою в Українській Прем'єр-лізі, оскільки він уже зробив багато камбеків.

Його слова передає УПЛ-ТБ.

"Поразка є поразка. Однак треба робити висновки та рухатись далі. Ніхто не віддавав ініціативу. Це заслуга Минаю, що ми сіли трохи нижче.

Ми дивились ігри закарпатців. Багато камбеків Минай зробив у цьому чемпіонаті. Це дуже весела команда, граюча, швидкісна. Ми готувались серйозно, але поразка...

Минай переміг, бо їм, певно перемога була необхідніша. Нам також, бо ми в такому становищі. Утім Минай заслужив цю перемогу, з чим і вітаю їх", — сказав футболіст.