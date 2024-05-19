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Шалений матч: Минай вирвав перемогу над Колосом в матчі 29 туру УПЛ

Микола Дендак — 19 травня, 17:25
Шалений матч: Минай вирвав перемогу над Колосом в матчі 29 туру УПЛ

Ужгородський Минай вирвав перемогу над ковалівським Колосом в домашньому матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Вже на другій хвилині зустрічі Олег Ільїн після навісу Владислава Велетня вивів гостей уперед. Господарі зуміли зрівняти ще в першому таймі. Після відбору поблизу воріт Колоса Артур Ременяк вийшов сам на сам з голкіпером точним ударом зрівняв рахунок.

На початку другого тайму ковалівці знову скористалися прекрасним навісом і Андрій Цуріков відзначився ударом головою. Проте потім Артур Кораблін відзначився шаленим ударом, а потім Владислав Вакула приніс Минаю перемогу.

Цей результат дозволяє Минаю продовжувати боротьбу за виживання.

Чемпіонат України — УПЛ
29 тур, 19 травня
Минай — Колос 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Ільїн, 1:1 - 36 Ременяк, 1:2 - 58 Цуріков, 2:2 - 67 Кораблін, 3:2 - 81 Вакула

Минай: Кемкін, Прокопчук (Матюшенко 65), Чуєв, Скиба (Піддубний 88), Вакула, Кораблін, Вітенчук, Дмитрук, Семотюк (Кисіль 65), Устименко (Демиденко 88), Ременяк (Гунічев 75).

Колос: Фесюн, Цуріков, Гончаренко (Каріока 87), Бурда, Кукош (Лучкевич 46), Демченко, Топалов (Оріховський 76), Криворучко (Мілько 77), Велетень, Ільїн, Ранжел (Пауласкас 77).

Попередження: 47 Устименко, 56 Семотюк, 68 Ременяк, 90+5 Кемкін — 49 Ільїн, 71 Топалов.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею, а Динамо впевнено здолало Кривбас.
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