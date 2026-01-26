Легка перемога Удінезе в Серії А: Верона продовжила безвиграшну серію до 7 матчів

Сьогодні, 26 січня, відбувся останній матч 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, в якому Верона приймала Удінезе.

Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

У першому таймі команди розписали мирову: на гол Атти Верона відповіла голом Орбана вже за 3 хвилини. Але по перерві Удінезе зняв усі питання щодо переможця.

Спершу Дзанолі на 58 хвилині вивів свою команду вперед, а вже невдовзі Девіс з асисту Атти подвоїв перевагу.

Після поразки Верона продовжує перебувати на останньому місці в турнірній таблиці, не перемагаючи вже 7 матчів поспіль. Удінезе ж піднялося у десятку лідерів Серії А.

Чемпіонат Італії – Серія А

22 тур, 26 січня

Верона – Удінезе 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Атта, 1:1 – 26 Орбан, 1:2 – 58 Дзанолі, 1:3 – 67 Девіс

Нагадаємо, напередодні півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився голом за Дженоа у матчі італійської Серії А проти Болоньї.

Раніше Малиновський став рекордсменом за кількістю асистів серед українців у Серії А, побивши рекорд Андрія Шевченка.