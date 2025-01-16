Клуб Серії А оголосив про зміну власників

Американський фонд Presidio Inverstors завершив придбання 100% акцій Верони.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Вже колишній власник Еллас, Мауріціо Сетті, продовжить свою роботу в якості старшого радника з футбольних операцій.

Il messaggio di Christian Puscasiu, Managing Partner di Presidio Investors, a tutti i tifosi gialloblù 🟡🔵



The first message of Christian Puscasiu, Managing Partner of Presidio Investors, to all Hellas Verona fans 🟡🔵#HVFC pic.twitter.com/mjH71fSxzR — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 15, 2025

"Для нас велика честь стати частиною такої команди, як Верона. Ми будемо поважати місцеві традиції та посилювати клуб у всіх сферах діяльності. Наша команда повністю усвідомлює відповідальність, яку ми на себе взяли", – заявив виконавчий директор Верони Італо Занзі.

Після 20 турів Серії А, Верона розмістилась на 17 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок.

Раніше інший італійський клуб оголосив про зміну власника.