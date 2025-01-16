Клуб Серії А оголосив про зміну власників
Еллас Верона
Американський фонд Presidio Inverstors завершив придбання 100% акцій Верони.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Вже колишній власник Еллас, Мауріціо Сетті, продовжить свою роботу в якості старшого радника з футбольних операцій.
"Для нас велика честь стати частиною такої команди, як Верона. Ми будемо поважати місцеві традиції та посилювати клуб у всіх сферах діяльності. Наша команда повністю усвідомлює відповідальність, яку ми на себе взяли", – заявив виконавчий директор Верони Італо Занзі.
Після 20 турів Серії А, Верона розмістилась на 17 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок.
Раніше інший італійський клуб оголосив про зміну власника.