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Клуб Серії А оголосив про зміну власників

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 14:46
Клуб Серії А оголосив про зміну власників
Еллас Верона

Американський фонд Presidio Inverstors завершив придбання 100% акцій Верони.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Вже колишній власник Еллас, Мауріціо Сетті, продовжить свою роботу в якості старшого радника з футбольних операцій.

"Для нас велика честь стати частиною такої команди, як Верона. Ми будемо поважати місцеві традиції та посилювати клуб у всіх сферах діяльності. Наша команда повністю усвідомлює відповідальність, яку ми на себе взяли", – заявив виконавчий директор Верони Італо Занзі.

Після 20 турів Серії А, Верона розмістилась на 17 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок.

Раніше інший італійський клуб оголосив про зміну власника.

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