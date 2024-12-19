Румунський бізнесмен став власником Дженоа

Новим власником Дженоа став румунський бізнесмен Дан Суку.

Про це повідомляє пресслужба генуезького клубу.

Суку придбав 77% акцій клубу за 40 мільйонів євро. Румунський бізнесмен у майбутньому планує збільшити свою частку акцій Дженоа.

Попереднім власником "Грифонів" була американська компанія 777 Partners. Вона придбала клуб восени 2021 року, одним із їхніх перших кроків було запрошення на посаду головного тренера команди Андрія Шевченка.

Дженоа – не перший клуб, власником якого став Суку. Він уже володіє бухарестським Рапідом, куди намагався запросити Мірчу Луческу.

Нагадаємо, у складі "Грифонів" виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Нещодавно він відновив тренування після травми.

Наразі команда Патріка Вієйра посідає 13 місце у турнірній таблиці Серії А.