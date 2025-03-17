Вернидуб спростував інформацію про фінансові проблеми Кривбасу

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб спростував інформацію журналіста Ігоря Бурбаса про заборгованість по заробітній платі у клубі.

Цитує фахівця пресслужба криворіжців.

"Ситуація в нашому клубі нічим не відрізняється від ситуації в багатьох інших клубах та країні в цілому. В Україні іде війна, тому 100% стабільності не може бути ні в кого. Але, незважаючи на це, керівництво ФК Кривбас продовжує розвивати і клуб, і дитячі академії в Кривому Розі та Дніпрі.

Понад 1000 дітей наразі займаються футболом у структурі червоно-білих і їх кількість всупереч усьому тільки зростає Для кожного з них футбол – це певна реабілітація та можливість відволікти їх від тих жахіть, які щодня завдає країна 404.

Головна Команда теж продовжує боротьбу за найвищі місця. До нас приїжджають легіонери, як би це не було складно, але керівництво робить усе, щоб тримати планку, яку ми поставили в минулому році", – розповів Вернидуб.